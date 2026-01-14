Haberler

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de Guendouzi ve Kanté hamleleriyle orta saha yapılanması değişirken, Fred için ayrılık kararı alındığı ve oyuncuya transfer izni verildiği aktarıldı. Atletico Mineiro, Internacional ve Olympiakos'un ilgisinin olduğu belirtilen 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 104 maçta 9 gol-18 asist üretti.

  • Fenerbahçe yönetimi, Fred'e transfer izni verdi ve oyuncunun dilediği kulüple görüşebileceğini bildirdi.
  • Fred, Fenerbahçe formasıyla 104 maça çıktı ve bu maçlarda 9 gol ve 18 asist yaptı.
  • Fred'e Atletico Mineiro, Internacional ve Olympiakos kulüplerinden transfer ilgisi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de orta sahada kadro yapılanması hız kazanırken, Fred için ayrılık kapısı aralandı. Matteo Guendouzi'nin ardından N'Golo Kanté'yi de kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilen sarı-lacivertlilerde yönetimin, deneyimli futbolcuya transfer izni verdiği aktarıldı.

ORTA SAHADA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Fenerbahçe, orta sahaya yeni takviyelerle birlikte kadro planlamasında önemli bir revizyona gitme kararı aldı. Guendouzi transferinin ardından Kanté hamlesinde de sona gelindiği ifade edilirken, bu süreçte Fred'le yolların ayrılabileceği gündeme geldi.

YÖNETİMDEN NET KARAR

Sarı-lacivertlilerin 2023-24 sezonu başındaki dikkat çeken hamlelerinden biri olan Fred, ilk sezonunda takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. Forma giymediği maçlarda yaşanan puan kayıpları sıkça konuşulurken, Brezilyalı oyuncunun geçen sezondan bu yana performansında düşüş olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

FRED İÇİN "SERBESTSİN" MESAJI

Fenerbahçe yönetiminin Fred'e artık planlamada yer almadığını ilettiği ve dilediği kulüple görüşebileceğini bildirdiği belirtildi. Fred'e Avrupa ve Güney Amerika'dan ilgi olduğu kaydedilirken, transfer sürecinde oyuncuya kolaylık sağlanacağı aktarıldı.

TALİPLER: ATLETICO MINEIRO, INTERNACIONAL, OLYMPIAKOS

Brezilya'dan Atletico Mineiro'nun ilgisinin sürdüğü, oyuncunun eski kulübü Internacional'ın da yeniden kadroya katmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Fred'e son olarak Olympiakos'un da talip olduğu ve Yunan ekibinin oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI: 104 MAÇ

Fenerbahçe'nin 2023'te Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, sarı-lacivertli formayla 104 maça çıktı. 32 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 18 asistlik skor katkısı verdi.

