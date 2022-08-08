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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus, Muhammed Gümüşkaya'nın biletini kesti

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Süper Lig'de 2022-23 sezonu bu akşam ligin yeni takımı Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşma ile açacak olan Fenerbahçe'de genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına geçiren Fenerbahçe, bu sezonun kadrosunu net bir şekilde belirlemeye çalışıyor. Kadrosunu 11 yeni isimle güçlendiren sarı lacivertliler aralarında Mesut Özil, Ozan Tufan, Kim Min Jae, Luiz Gustavo'nun da yer aldığı 9 isimle ise yollarını ayırdı. Kanarya'da bu ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Akşam'ın haberine göre, İsmail Kartal yönetiminde Giresunspor'a kiralanan Gümüşkaya,Jorge Jesus'un da gözüne giremedi. Kalabalık kadroda forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki futbolcu için Portekizli hoca kiralanabilir raporu verdi. Genç futbolcu ile hem Giresunspor hem de Göztepe ilgileniyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus, Muhammed Gümüşkaya'nın biletini kesti

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Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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