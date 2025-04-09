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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Gelen teklifleri kabul edin

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Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de beklenmeyen bir ayrılık yaşanıyor. Milli futbolcu İsmail Yüksek, yönetimle görüştü ve 'Gelen teklifleri kabul edin' dedi. Teknik direktör Jose Mourinho ile arası açık olan İsmail Yüksek, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını belirtti.

Süper Lig'de şampiyonluğa konsantre olan Fenerbahçe'de milli yıldız sezon sonunda takımdan ayrılacağını yönetime bildirdi.

TAKIMDAN AYRILIYOR

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, geleceği hakkında kararını verdi. Teknik direktör Jose Mourinho'yla yıldızı barışmayan İsmail Yüksek, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıyor.

"TEKLİFLERİ KABUL EDİN"

Tecrübeli oyuncunun yönetimle görüştüğü ve "gelen teklifleri kabul edin" dediği belirtildi. İsmail'i Fransa'dan takip eden kulüpler var ve milli yıldız sezon sonunda ayrılacak.

BU SEZON SKOR ÜRETEMEDİ

Sarı-lacivertli forma ile bu sezon Süper Lig'de 13, Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 1 ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 3 maç olmak üzere toplamda 23 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 1397 dakika sahada kaldı ancak gol katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Gelen teklifleri kabul edin
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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