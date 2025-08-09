Fenerbahçe'de Becao sevinci

Fenerbahçe'de Becao sevinci
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Feyenoord ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Becao, antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalışmalarda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 2-1 kaybedilen ilk maçında rövanşında 12 Ağustos Salı günü Hollanda'nın Feyenoord takımını kendi sahasında konuk edecek olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam etti.

KOORDİNASYON VE PAS ÇALIŞMALARI

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanın, salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi. Çabukluk, koordinasyon ve pas çalışan oyuncuların idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

BECAO TAKIMLA ÇALIŞTI

Uzun süredir sakat olan ve sakatlığını tamamen atlatan Rodrigo Becao, bireysel çalışmalarının ardından bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Brezilyalı oyuncunun birkaç hafta içinde tamamen oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yıldız futbolcu, fenomen sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş

Bunu yapan bir futbolcu! Fenomen sevgiliye görülmemiş işkence
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.