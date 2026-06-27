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Fenerbahçe'de yönetim ve futbolcular öğle yemeğinde bir araya geldi

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kamp yapan takımı ziyaret ederek öğle yemeğinde bir araya geldi, teknik ekiple toplantı yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Başkan Vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulu üyeleri, kamp çalışmalarını sürdüren takımla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte futbolcular ve teknik ekiple sohbet eden başkan ve yönetim kurulu, yeni sezon hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve takıma başarı dileklerini iletti. Öğle yemeğinin ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile bir toplantı gerçekleştirerek kamp çalışmaları, takımın hazırlık süreci ve yeni sezon planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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