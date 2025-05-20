Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
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Fenerbahçe Başkan adaylığını açıklayan Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanya kapsamında imzasını verdi.

Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü seçime gidilmesi için başlatmış olduğu imza kampanyasında sıcak bir gelişme yaşandı.

MAHMUT USLU İMZA VERDİ

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Mahmut Uslu, imza kampanyasına destek vererek noter huzurunda imzasını verdi.

ALİ KOÇ'A SÜRE VERMİŞTİ

Mahmut Uslu, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı yaparak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a süre vermiş, o süre zarfında seçim kararı almazsa imza kampanyasına katılım sağlayacağını söylemişti. Mahmut Uslu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa salı günü imza vereceğim.'' demişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

hadi mahmut devir şu uğursuzu

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Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarımurat özkan:

Ali Koç Paşkan Galatasaray Şampiyon Ali Veli 4950 :))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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