Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi

Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü seçime gidilmesi için başlatmış olduğu imza kampanyasında sıcak bir gelişme yaşandı.

MAHMUT USLU İMZA VERDİ

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Mahmut Uslu, imza kampanyasına destek vererek noter huzurunda imzasını verdi.

ALİ KOÇ'A SÜRE VERMİŞTİ

Mahmut Uslu, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı yaparak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a süre vermiş, o süre zarfında seçim kararı almazsa imza kampanyasına katılım sağlayacağını söylemişti. Mahmut Uslu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa salı günü imza vereceğim.'' demişti.