AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi

Fenerbahçe'de Başakşehir Maçı İçin 6 Değişiklik!

Fenerbahçe'de Başakşehir Maçı İçin 6 Değişiklik!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinin ardından Başakşehir maçında kadroda 6 değişiklik yaptı. Dominik Livakovic kaleye geçerken, Sofyan Amrabat ise 4 maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Beşiktaş derbisi 11'ine göre Başakşehir maçına 6 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Beşiktaş maçı 11'ine göre bu müsabakada 6 değişikliğe gitti. Kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine Dominik Livakovic'e görev alırken; Çağlar Söyüncü, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko şans buldu.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Milan Skriniar, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İrfan Can Kahveci, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

Sofyan Amrabat 4 maç sonra 11'de

Faslı orta saha Sofyan Amrabat formasına kavuştu. Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Amrabat, son olarak Trabzonspor ile oynanan müsabakada sahaya çıkmıştı. 28 yaşındaki futbolcu Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Beşiktaş karşılaşmalarında kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun tedavisi sürüyor. Sol ayak bilek ekleminden ameliyat olan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, bireysel çalışmalar nedeniyle takımdan uzak kalan Allan Saint-Maximin ve Jayden Oosterwolde ise kadroya alınmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik

Tadic ve Talisca arasında gerginlik! Üzerine yürüdü
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi

Olaylı maçta Kanarya'dan 4 gollü kritik galibiyet
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.