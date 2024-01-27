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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor! İsmail Kartal, Joshua King'in de biletini kesti

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Miguel Crespo'nun ardından planları arasında yer almayan Joshua King'in de biletini kesti. Norveçli golcü ile ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanıyor.

Ara transfer döneminde yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılıklar da kapıda. Sarı-lacivertliler, Joshua King ile yolları ayırmayı planlıyor.

İSMAİL KARTAL'IN PLANLARI ARASINDA YOK

Talipleri olduğu öğrenilen Joshua King, İsmail Kartal'ın planları arasında yer almıyor. Sarı-lacivertlilerin, King'in yerine takıma doğrudan katkı sağlayacak bir transfer yapmak istediği belirtiliyor.

KING'İN KARNESİ

Joshua King, 2022 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de 45 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Joshua King Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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