Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncuya, Serie A'dan ve Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın talip olduğu öne sürüldü.

  • Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
  • Fiorentina ve Benfica, Rodrigo Becao'yu transfer etmek istiyor.
  • Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor ve bu sezon 1 maçta 6 dakika oynadı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, ocak ayında sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.

İKİ TAKIM BİRDEN İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Edin Dzeko'nun da formasını giydiği Fiorentina, Rodrigo Becao'ya talip oldu. İtalyan ekibinin, geçmiş dönemlerde İtalya'da mücadele eden yıldız ismi yeniden ülkeye döndürmeyi istediği belirtildi. Öte yandan Becao'ya bir sürpriz daha talip çıktı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da deneyimli stoperi istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Rodrigo Becao, bu sezon 1 maça çıktı ve 6 dakika süre aldı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
