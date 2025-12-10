Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncuya, Serie A'dan ve Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın talip olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, ocak ayında sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.
İKİ TAKIM BİRDEN İSTİYOR
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Edin Dzeko'nun da formasını giydiği Fiorentina, Rodrigo Becao'ya talip oldu. İtalyan ekibinin, geçmiş dönemlerde İtalya'da mücadele eden yıldız ismi yeniden ülkeye döndürmeyi istediği belirtildi. Öte yandan Becao'ya bir sürpriz daha talip çıktı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da deneyimli stoperi istediği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Rodrigo Becao, bu sezon 1 maça çıktı ve 6 dakika süre aldı.