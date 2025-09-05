Haberler

Fenerbahçe'de ayrılık! Emirhan Arkutcu 3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe'de ayrılık! Emirhan Arkutcu 3 yıllık imzayı attı
1. Lig ekibi Bodrum FK, Fenerbahçe altyapısında forma giyen genç sağ kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK, kadrosunu Fenerbahçe'nin genç yeteneği Emirhan Arkutcu ile güçlendirdi.

3 YILLIK İMZALAR ATILDI

Ege temsilcisi Bodrum FK, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu'yu transfer ettiğini duyurdu. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Emirhan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Emirhan Arkutcu 3 yıllık imzayı attı

30 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Geride kalan sezonda Fenerbahçe'den 2. Lig temsilcisi Menemen FK'ya kiralanan sağ kanat oyuncusu, forma şansı bulduğu 30 maçta 8 gol attı. Genç yıldız ayrıca 5 asistlik performans sergiledi.

