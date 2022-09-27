Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Filip Novak, Al Jazira ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin ilk yarı için lisansını çıkarmadığı Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira ile anlaştı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması ve Çek sol bekin yeni takımına imza atması bekleniyor.

Jorge Jesus'un planları içinde yer almayan ve bu doğrultuda lisansı çıkarılmayan Filip Novak, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırıyor. Deneyimli futbolcunun yeni rotası Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE TRANSFER TAMAMLANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'nın teklifini kabul etti. Çek sol bekin transferinin kısa süre içerisinde tamamlanacağı ve yeni takımına imza atacağı belirtildi.

GEÇEN SEZON 27 MAÇA ÇIKTI

2020'nin yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelen Filip Novak, geçen sezon sarı-lacivertli forma ile 27 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.