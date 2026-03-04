Haberler

Fenerbahçe'de Asensio depremi

Fenerbahçe'de Asensio depremi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de Asensio depremi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, ağrıları bulunan Marco Asensio'yu riske etmemek için Gaziantep FK maçının kadrosuna almadı. Asensio'nun, 8 Mart Pazar günü oynanacak Süper Lig'in 25. haftasındaki Samsunspor maçında sahada olması bekleniyor.

  • Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynanacak maçının kadrosuna alınmadı.
  • Marco Asensio'nun ağrıları nedeniyle riske edilmemesi için dinlendirilmesine karar verildi.
  • Marco Asensio'nun, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü oynanacak Samsunspor maçında sahada olması bekleniyor.

Sakatlıklarla mücadele eden Fenerbahçe'de Marco Asensio ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte İspanyol yıldız, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin teknik ve sağlık heyeti, ağrıları bulunan Marco Asensio'yu riske etmek istemedi. Bu nedenle deneyimli futbolcunun Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında dinlendirilmesine karar verildi.

SAMSUNSPOR MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Marco Asensio'nun, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi

İran'dan sürpriz Hamaney kararı: Tüm hazırlıklar iptal
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımustafa karasal:

elde kalan tek oyuncu. bu da sakatlanırsa fb ligi en iyi 4. bitirir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.