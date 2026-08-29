Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Samsunspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi
FENERBAHÇE'DE ağrıları bulunan Anderson Talisca, Samsunspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.
FENERBAHÇE'DE ağrıları bulunan Anderson Talisca, Samsunspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı