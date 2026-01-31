Haberler

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı

Güncelleme:
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, kulübün eski başkanı Ali Şen için 50. yıl plaketi takdim edildi. Törende, başkan Sadettin Saran, uzun süre alkışlanan Ali Şen için sevgi dolu ifadeler kullandı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda, başkan Sadettin Saran, 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaketlerini verdi.

Saran, eski başkanlardan Ali Koç, divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ve eski divan başkanları Vefa Küçük ile Uğur Dündar, Ali Şen'in 50. yıl plaketini oğlu Metin Şen ve torununa takdim etti.

Kulüp genel sekreteri Orhan Demirel, "Kulübümüzün önceki başkanlarından Ali Şen'in 50. yılını kutluyorum. Ona acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Şen'in plaketinin takdiminde üyeler, uzun süre alkışladı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
