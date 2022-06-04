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Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi mali açıdan ibra edildi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi mali açıdan ibra edildi

Fenerbahçe'de bugün olağan genel kurul toplantısı düzenlendi. Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin borcunun 6 milyar 190 milyon lira olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'de bugün öğle saatlerinde olağan genel kurul toplantısı düzenlendi. Önce İsmail Kartal'a veda töreni düzenlenen organizasyonda mali toplantı gerçekleşti.

İBRA EDİLDİ

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi. Ayrıca toplantıda Fenerbahçe'nin borcu da açıklandı. Kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2021 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 885 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 305 milyon lira olduğunu söyledi. Vodina, toplam borcun ise 6 milyar 190 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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