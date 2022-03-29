Fenerbahçe'de adaylar kılıç çekti! Seçimde Aziz Yıldırım rüzgarı esecek

Fenerbahçe'de 9 Nisan'da yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçiminde yarışacak 4 isimden biri olan mevcut başkan Vefa Küçük, Radyospor'a konuk oldu.

"DEMOKRASİ ŞÖLENİ"

Radyospor'da Aygün Özipek'in canlı yayın konuğu olan Vefa Küçük, "Yüksek Divan Kurulu seçimi de ilk kez 4 adayla yapılacak. Seçim demokrasi şöleni şeklinde geçecek." dedi.

"ÇEKİŞMENİN DEVAMI"

Özipek'in "Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi sanki Vefa Küçük ile Uğur Dündar arasında değil de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında bir yarışma gibi görünüyor katılıyor musunuz? sorusuna Küçük, "Sen Fenerbahçe'yi benden daha iyi tanıyan birisin. Tespitin doğru Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçiminde Sait Yılmaz, Nail Kır, Uğur Dündar, Vefa Küçük arasında bir yarışma değil; Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında yarıda kalan çekişmenin devamı gibi görünüyor. Kongreye gelemeyen eski başkan şimdi harekete geçti, Yüksek Divan'da Uğur Dündar'ı karşımıza çıkardı" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ PROJEDİR"

Vefa Küçük, Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için aday olan isimlerden Uğur Dündar ilgili, "1999'da Uğur Dündar benim listeme girecekken benim rakibim olan Aziz Yıldırım'ın listesine girdi. Uğur Dündar, 'Evet, Aziz Yıldırım'ın listesine girdim. Galatasaraylı, Beşiktaşlı birisinin listesine girmedim' diyor. Ben onu bize ihanet ettiği için suçlamıştım. Uğur Dündar bu konuyla ilgili çok ucuz cevap verdi. Birleştirici ve küskünlükleri giderme projelerim oldu. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın inadı bu birleştirici tavrımızı ortaya koyamadı. Uğur Dündar gelsin birleştirici olsun. Vefa Küçük, Aziz Yıldırım ile Ali Koç'u birleştiremediyse kimse birleştiremez. Uğur Dündar birleştirici değildir, bir siyasi projedir. Fenerbahçe hiçbir zaman siyasete alet edilmemiştir" diye konuştu.

"SAHİP ÇIKMAYA DEVAM ETSİNLER"

Küçük son olarak, "Aziz Yıldırım da Ali Koç da Fenerbahçe için hizmet etmiştir. İki ismin günahları ve sevapları olmuştur. Her zaman sahip çıktıkları Fenerbahçe'ye sahip çıkmaya devam etsinler. 40 bin tane resmi üyesi olan, 30 milyona yakın taraftarı ve sempatizanı olan bu kulüp için çalışmamız lazım, zaman zaman da hesap sormamız lazım. Üyelerimizin aidatlarını yatırmalarını, seçimde gelip oy kullanmalarını istirham ediyorum" dedi.

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