Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile yapacağı maçın kadrosunu açıkladı. Fred ve Emre Mor riske edilmedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, bugün yapılan antrenmanda kendisini denedi. Ancak rahat hissetmeyen tecrübeli oyuncu, teknik ekibe bu şekilde faydalı olamayacağını iletti. Bunun üzerine Fred, riske edilmemek için Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı.

Özel program eşliğinde çalışan Emre Mor da riske edilmeyerek Adana kafilesine dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de ayrıca sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Aleksander Djiku, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş ile kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek de kadroda yer almadı.

Adana Demirspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Muhammed İmre, Ahmet Necat Aydın, Sebastian Szymanski, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.