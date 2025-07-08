Fenerbahçe'de 3 imza birden

Fenerbahçe'de 3 imza birden
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, yıldız oyuncularından Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler öte yandan Yiğit Efe Demir ve Ertuğrul Çetin'in sözleşmelerinin uzatıldığını ve Ertuğrul'un Esenler Erokspor'a kiralandığını açıkladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken iç transferde hareketlilik yaşandı.

FENERBAHÇE'DE 3 İMZA BİRDEN

Fenerbahçe, Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuları Yiğit Efe Demir ve Ertuğrul Çetin'in de sözleşmelerinin uzatıldığını ve Ertuğrul'un Esenler Erokspor'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2025/2026 sezonu yapılandırmasına devam edilen Futbol A Takımımızda; oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2028 yılına dek uzatılmış, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcularımızdan Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin'in kontratları ise 2029 yılına dek yenilenmiştir. Ertuğrul Çetin önümüzdeki sezon için Esenler Erokspor'a kiralanmıştır. Yeni sezonda üç oyuncumuza da başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı

Milyonları ilgilendiriyor! Bakan Şimşek zam genelgesini imzaladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadi:

Fevev şampiyone

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz

Savaş ilanı gibi rest! Trump'tan Putin'i çıldırtacak karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.