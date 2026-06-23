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Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor

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Fenerbahçe Futbol A Takımı oyuncuları, 2026-2027 sezonu öncesi Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kapsamlı sağlık kontrollerinden geçti. EKG, kan tetkikleri, efor, akciğer ve kardiyak testlerin yanı sıra ortopedi, iç hastalıkları, göz, KBB, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler tamamlandı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda 2026-2027 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcuların sağlık kontrolleri, Medicana Ataşehir Hastanesinde sürdürüldü.

Ekg ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle tamamlandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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