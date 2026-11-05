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Fenerbahçe, Çorum FK hazırlıklarına Emre Belözoğlu'nun ilk antrenmanıyla başladı

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Fenerbahçe, Çorum FK hazırlıklarına Emre Belözoğlu'nun ilk antrenmanıyla başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı. Liverpool maçında 60 dakika ve üzeri oynayanlar rejenerasyonla tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlarken, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Liverpool karşılaşmasında 11'de başlayan, 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Çorum FK müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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