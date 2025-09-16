Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, idmanın ardından kampa girdi.