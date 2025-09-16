Haberler

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco eşliğinde gerçekleştirdiği idmanla hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, idmanın ardından kampa girdi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzin koyduğu araç hareket etti, elindeki fırlatıp aracı tutmaya çalıştı

Pompacı şok oldu! Araca benzin koyarken başına gelene bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.