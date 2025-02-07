Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün antrenmanı salonda core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL