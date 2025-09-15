Fenerbahçe Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, 17 Eylül Çarşamba günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular, antrenmanı bireysel çalışmalarla noktaladı.

Trabzonspor maçında 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL