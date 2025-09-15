Haberler

Fenerbahçe Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı erteleme maçının hazırlıklarına sabah antrenmanıyla başladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe, 17 Eylül Çarşamba günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular, antrenmanı bireysel çalışmalarla noktaladı.

Trabzonspor maçında 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

