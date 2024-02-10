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Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşılaşacak

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe liderlik koltuğunda otururken, Alanyaspor 14. sırada yer alıyor. İki takım arasında geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftada yarın evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 63 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Turuncu-yeşilliler ise 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 27 puanla 14. sırada yer alıyor.

16. randevu

Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 15 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 9 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. 3 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 32 golüne, Akdeniz temsilcisi 15 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı.

İç saha karnesi

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 12 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 9 müsabakada galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada rakip filelere 36 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti.

13 maçlık yenilmezlik serisi

Ligde üst üste 3 galibiyet elde eden Fenerbahçe, oynadığı son 13 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray ve Samsunspor ile de berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig'de 24 hafta itibarıyla 63 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 22 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 63 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.

İsmail Kartal ile Fatih Tekke, 4. kez rakip

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde 4. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nü, Tekke ise Kayseri Erciyesspor, Manisaspor ve Denizlispor'u çalıştırıyordu. Taraflar 1'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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