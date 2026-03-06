Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Haberler

Fenerbahçe Medicana Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında ACH Volley'e 3-2 mağlup oldu. Yarı Finale çıkacak takım 12 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı ile belirlenecek.

Fenerbahçe Medicana Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Sloven kulübü ACH Volley'e 3-2 yenildi.

Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmayı, 25-17, 21-25, 25-16, 23-25 ve 16-14'lük setlerle ev sahibi ekip kazandı.

Yarı finale yükselecek takım, 12 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Haberler.com
