Fenerbahçe : " Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." - İSTANBUL

