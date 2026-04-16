Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u Chobani Stadı'nda oynayacak. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, son 3 maçını kazanarak 66 puanla 2. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, eksik oyuncularla sahaya çıkacak ve 7 futbolcunun sarı kart ceza sınırında olması dikkat çekiyor.

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

2 eksik

Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

Derbi öncesi 7 isim ceza sınırında

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
