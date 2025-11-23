Haberler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 ile Geçti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti. Maçta Sowe ve Laçi'nin golleriyle Rizespor öne geçerken, Fenerbahçe'den Asensio (2), Talisca ve En-Nesyri'nin golleri galibiyeti getirdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Dk. 83 Mithat Pala), Papanikolaou (Dk. 83 Taylan Antalyalı), Buljubasic (Dk. 61 Olawoyin), Rak-Sayi (Dk. 75 Zeqiri), Laçi, Emrecan Bulut (Dk. 75 Jurecka), Sowe

Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür (Dk. 56 Talisca), Skriniar, Oosterwolde (Dk. 84 Becao), Levent Mercan, İsmail Yüksek, Nene (Dk. 84 Oğuz Aydın), Asensio, Fred (Dk. 56 Brown), Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran (Dk. 75 En-Nesyri)

Goller: Dk. 6 Sowe, Dk. 16 Laçi (Çaykur Rizespor ), Dk. 55 ve 65 Asensio, Dk. 58 Talisca, Dk. 78 En-Nesyri, Dk. 88 Brown ( Fenerbahçe )

Kırmızı kart: Dk. 63 Laçi (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 47 Samet Akaydin, (Çaykur Rizespor ), Dk. 52 İsmail Yüksek ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.

55. dakikada Fenerbahçe fakı 1'e indirdi. Fred'in ceza sahasının dışında şutunda kaleci Fofana'nın kontrol etmeye çalıştığı top Asensio'nun önüne düştü. Sarı-lacivertli futbolcu, topu filelerle buluşturdu: 2-1

58. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Nene'nin soldan ortasında ceza sahasında Talisca kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2

59. dakikada Sowe'un ceza sahasına çektiği şutta top yan direkten oyun alanına geri döndü.

63. dakikada Laçi, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrasında iki sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

65. dakikada Fenerbahçe 3-2 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ceza sahasında Jhon Duran, topu Asensio'ya indirdi. Asensio, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-3

78. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Nene'nin ceza sahasının solunda yerden gönderdiği pasta topla buluşan En-Nesyri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4

88. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Asensio'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Brown, ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta topu ağlara gönderdi: 2-5

Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
