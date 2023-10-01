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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerek galibiyetini sürdürdü. Maçta Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dzeko, Tadic ve King'in attığı gollerle Fenerbahçe farklı bir galibiyet elde etti.