Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Maçta atılan goller ve dakikaları haberde yer alıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Ligin 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında Serdar Dursun'un kale önünde kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
65. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ortasında Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin'den seken topu savunma uzaklaştırdı.
66. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla topla buluşan ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Edin Dzeko'nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
90+3. dakikada Tadic'in sol kanattan yaptığı ortasında arka direkte topu alan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda kale önünde Attila Mosci ters vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Erdem Bayık
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Casper Hojer, Emirhan Topçu, Attila Mosci, Muhammet Taha Şahin, Muammer Sarıkaya (Dal Varesanovic dk. 69), Benhur Keser (Altin Zeqiri dk. 28), İbrahim Olawoyin, Babajide Akintola (Adolfo Gaich dk. 69), Martin Minchev (Mithat Pala dk. 77)
Yedekler: Gökhan Akkan, Husniddin Aliqulov, Halil İbrahim Pehlivan, Seyfettin Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Gustavo
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu (Mert Müldür dk. 90+4), Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic (Mert Hakan Yandaş dk. 46) Sebastian Szymanski (Serdar Dursun dk. 46), Cengiz Ünder (İrfan Can Kahveci dk. 46), Edin Dzeko (Leonardo Bonucci dk. 80)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Miha Zajc, Efekan Karayazı, Michy Batshuayi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Martin Minchev (dk. 26) (Çaykur Rizespor), Serdar Dursun (dk. 47), Edin Dzeko (dk. 66), Attila Mosci (dk. 90+3 k.k.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya, Emirhan Topçu, Akintola (Çaykur Rizespor) Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe) - RİZE