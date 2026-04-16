Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

Fenerbahçe, yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig 30. hafta maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Tedesco yönetimindeki antrenmanda oyuncuların durumu ve taktiği şekillendirildi.

FENERBAHÇE, yarın evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig 30'uncu hafta maçının hazırlıklarını, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekipte Milan Skriniar idmanda takımla birlikte çalışırken, oyuncunun Çaykur Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in de takımla birlikte çalıştığı bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
