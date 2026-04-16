Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salondaki core çalışmasıyla başladı. Sahada çabukluk, koordinasyon ve pas uygulamalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.