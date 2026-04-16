Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. İdman, core çalışmasıyla başlayarak sahada çabukluk, koordinasyon ve pas uygulamaları ile devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salondaki core çalışmasıyla başladı. Sahada çabukluk, koordinasyon ve pas uygulamalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul