Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmasının ardından bireysel ve taktiksel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.