Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanı hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye gidecek.

Kaynak: AA