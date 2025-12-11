Haberler

UEFA Avrupa Ligi: Brann: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı)

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'in Brann takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti. İlk yarıda Kerem Aktürkoğlu ve Talisca'nın golleriyle öne geçti. Brann'dan Helland, kırmızı kart gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Nene'nin ara pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan En-Nesyri'yi düşüren Helland, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle hakem Delajod tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

24. dakikada ceza sahası içinde Kerem'in pasında En-Nesyri'nin yerden şutunda kaleci Dyngeland topu kontrol eti.

32. dakikada ceza sahası dışından İsmail'in sert şutunda kaleci Dyngeland topu kornere çeldi.

36. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı köşe atışında Oosterwolde'nin kale önüne pasında Talisca topu ağlara yolladı. 0-2

44. dakikada sol kanattan Brown'un ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-3

Stat: Brann

Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Valentin Evrard

Brann: Dyngeland, de Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen (Japhet Sery dk. 26), Mathisen, Castro, Holm

Yedekler: Tom Bramel, Mathias Klausen, Mads Hansen, Joachim Soltvedt, Mads Sande, Markus Haaland, Lars Remmem, Bard Finne, Nana Boakye

Teknik Direktör: Freyr Alexandersson

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İsmail Yüksek, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Haydar Karataş, Sebastian Szymanski

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 5), Talisca (dk. 36 ve 44) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Helland (dk. 18) (Brann)

Sarı kartlar: Freyr Alexandersson (Teknik Direktör) (Brann), Archie Brown (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor



