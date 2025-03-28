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Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç'a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı

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Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynadığı maç sırasında protokol tribününden Ali Koç'a yönelik küfürlü tezahürat yapıldı. Bu duruma Fenerbahçeli yöneticilerden sert tepki geldi ve taraflar arasında tartışmalar yaşandı. Olayın büyümesi üzerine güvenlik güçleri devreye girdi ve durumu kontrol altına aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin deplasmda Bodrum FK'yı 4-1 yendiği maçta Bodrum locasından bir kişinin Ali Koç'a yönelik küfürlü tezahüratı sonrası olay çıktı.

KÜFÜRLER HAVAYA UÇUŞTU, POLİS ARAYA GİRDİ

Protokol tribününde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik söylenen sinkaflı sözlerin ardından Fenerbahçeli yöneticiler tepki gösterdi. Tartışmaların büyümesinin ardından emniyet güçleri araya girdi.

Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç'a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Az bile etmişler provokatör Ali beye.

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Çok zengin bir insan neden buna katlanır ki.Ali Koç saygın bir işadamıdır.Bizim için hayırlı işler düşünen İngiliz kraliyet düşünce kuruluşu(chatham House)nin kıdemli danışmanı finansörüdür.Burada ülkemize fayda sağlamak için sık sık toplantılara katılır

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Haber YorumlarıSADIK ÖZDEMİR:

EDEN BULUR MİLLETE KÜFÜR EDİLİRKEN SUS DEMEYE KOÇ ELBET BUNLARI YAŞAYACAK

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bence de Size ne futboldan. Boş verin gidin keyfinize işinize bakınız sayın Koç. Fenerbahçe den hiç bir şey olamaz. Boş verin. Sinir sisteminizi ve ailenizin sınır sisteminizi de bence bozmaya hakkiniznyok. Dostane tavsiye.

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