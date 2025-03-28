Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç'a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı
Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynadığı maç sırasında protokol tribününden Ali Koç'a yönelik küfürlü tezahürat yapıldı. Bu duruma Fenerbahçeli yöneticilerden sert tepki geldi ve taraflar arasında tartışmalar yaşandı. Olayın büyümesi üzerine güvenlik güçleri devreye girdi ve durumu kontrol altına aldı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin deplasmda Bodrum FK'yı 4-1 yendiği maçta Bodrum locasından bir kişinin Ali Koç'a yönelik küfürlü tezahüratı sonrası olay çıktı.
KÜFÜRLER HAVAYA UÇUŞTU, POLİS ARAYA GİRDİ
Protokol tribününde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik söylenen sinkaflı sözlerin ardından Fenerbahçeli yöneticiler tepki gösterdi. Tartışmaların büyümesinin ardından emniyet güçleri araya girdi.