Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, 13 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı ve sahada çabukluk ile pas çalışmalarıyla devam etti. Galatasaray maçında forma giyen oyuncular ise rejenerasyon çalışmaları yaptı. Eski futbolcular Bruno Alves ve Miroslav Stoch da idmanı izledi.
Galatasaray maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.
Öte yandan futbolculuk kariyerlerinde Fenerbahçe forması da giyen Bruno Alves ile Miroslav Stoch idmanın bir bölümünü izledi.
Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.