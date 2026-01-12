Haberler

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, 13 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı ve sahada çabukluk ile pas çalışmalarıyla devam etti. Galatasaray maçında forma giyen oyuncular ise rejenerasyon çalışmaları yaptı. Eski futbolcular Bruno Alves ve Miroslav Stoch da idmanı izledi.

FENERBAHÇE, 13 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2'nci maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle süren idman; dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Galatasaray maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Öte yandan futbolculuk kariyerlerinde Fenerbahçe forması da giyen Bruno Alves ile Miroslav Stoch idmanın bir bölümünü izledi.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu