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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe kampa girdi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe kampa girdi

Bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA / Spor

Can Bartu Tesisleri Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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