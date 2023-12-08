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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı

8 Aralık 2023 20:39 Son Güncelleme: 20:40 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe kampa girdi