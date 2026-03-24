Fenerbahçe Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı