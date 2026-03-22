Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.

