Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Oyuncular çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

EMS Yapı Sivasspor ile dün oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Can Bartu Tesisleri Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trigliserid nedir? Trigliserid kaç olmalı, neden yükselir? Nazlı Ilıcak neden cezaevinde, neden hapiste? Nazlı Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu? Kemik erimesi neden olur? Kemik erimesi belirtileri neler? Dünya Mühendisler Günü Mesajları 2023 | Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler? Kızılcık Şerbeti 42. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir? TikTok kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı memur ve emekli maaş listesi! Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı? SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title