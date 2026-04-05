Fenerbahçe, büyük maçlarda 13 puan topladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek ezeli rakiplerine karşı toplamda 13 puana ulaştı. Bu sezon büyük maçlarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı oynadığı iki maçı da kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Ev sahibi uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 3 puana ulaştı. Tedesco'nun öğrencileri bu sezon büyük maçlarda elde ettiği başarıları bu karşılaşmada da sürdürdü. Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı 2 maçı da kazanırken, Galatasaray ile evinde berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u ise sahasında 1-0, deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.
Kanarya, Turkcell Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı mağlup etmiş ve kupaya uzanmıştı.
Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakipleriyle ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak hanesine 13 puan yazdırdı. - İSTANBUL