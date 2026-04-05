Fenerbahçe, büyük maçlarda 13 puan topladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti ve bu sezon ezeli rakiplerine karşı toplam 13 puan topladı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Ev sahibi uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 3 puana ulaştı. Tedesco'nun öğrencileri bu sezon büyük maçlarda elde ettiği başarıları bu karşılaşmada da sürdürdü. Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı 2 maçı da kazanırken, Galatasaray ile evinde berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u ise sahasında 1-0, deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.

Kanarya, Turkcell Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı mağlup etmiş ve kupaya uzanmıştı.

Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakipleriyle ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak hanesine 13 puan yazdırdı. - İSTANBUL

