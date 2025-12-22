Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaştığı son 10 sezondaki 23 derbide ilk golü atan takım 3 kez kaybetti. Taraflar arasındaki son 23 karşılaşmada Beşiktaş 11, Fenerbahçe 10 kez öne geçmeyi başardı.

  • Son 10 sezonda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan 23 derbide ilk golü atan takım 3 kez maçı kaybetti.
  • Son 23 karşılaşmada Beşiktaş 11, Fenerbahçe 10 kez öne geçmeyi başardı.
  • Son 10 sezonda Fenerbahçe öne geçtiği 10 maçın 6'sını kazanırken 2'sini beraberlikle tamamladı ve 2'sini kaybetti.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbide ilk golü atan takım 3 kez kaybetti.

KUPADA DEV DERBİ HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü derbi heyecanı yaşanacak. Rekabette son 10 sezonda Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 23 randevuda öne geçen takım 11 kez sahadan galip ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 9 defa da taraflar eşitliği bozamadı. Bu sezon Süper Lig'deki randevuda Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmuştu.

ÖNE GEÇEN TAKIMIN ÇOĞUNLUKLA KAZANIYOR

Geride kalan 10 sezonda Fenerbahçe 2, Beşiktaş ise 1 kez öne geçtiği maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de 2017-18 sezonunda o dönemki adı Vodafone Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe, Fernandao ile öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol

Ligde 2022-23 sezonundaki mücadele, derbi tarihine adını yazdırmayı başardı. Zorlu derbide Fenerbahçe, evinde 1-0 üstün duruma geçse de sahada 10 kişi kalan Beşiktaş, Nathan Redmond'ın yıldızlaştığı müsabakayı geriden gelerek 4-2 kazandı. Öne geçen takımın kaybettiği üçüncü maç ise bu sezon oynandı. Ligin 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden siyah-beyazlılar, ilk yarının ortalarında 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ın 2. golünden birkaç dakika sonra Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle maçta dengeler değişti ve sarı-lacivertliler, zorlu derbiyi 3-2'lik galibiyetle geçti.

BEŞİKTAŞ 11, FENERBAHÇE 10 KEZ ÖNE GEÇTİ

Taraflar arasındaki son 23 karşılaşmada Beşiktaş 11, Fenerbahçe 10 kez öne geçmeyi başardı. Zorlu derbide son 10 sezonda 2 karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 11 maçtan 5'ini kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakaların 5'inde eşitliği bozamazken 1 maçı ise puansız tamamladı. Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği 10 maçın 6'sını kazanırken 2'sini beraberlikle noktaladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 2 derbiden mağlubiyetle ayrıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi taraftarları kara kara düşündüren haber

Derbi öncesi taraftarları kara kara düşündüren haber!
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe, Veerman ile anlaşmaya vardı

Prensip anlaşmaya varıldı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi taraftarları kara kara düşündüren haber

Derbi öncesi taraftarları kara kara düşündüren haber!
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
title