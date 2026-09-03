Fenerbahçe derbi hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile dar alanda yapılan pas oyunlarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı