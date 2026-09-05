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Vlahovic: Galibiyeti Hak Ettik, Şampiyonluk Yarışındayız

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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçta gol atan Dusan Vlahovic, zorlu rakibe karşı hak edilen bir galibiyet aldıklarını, şampiyonluk yarışında olduklarını ve sezon sonunda kutlama yapmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta golcü oyuncu Dusan Vlahovic, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Vlahovic, çok zor bir rakibe karşı çok zor bir maç oynadıklarını belirtti.

İyi bir maç çıkardıklarının altını çizen 26 yaşındaki futbolcu, "Bu galibiyeti hak ettik ve şampiyonluk yarışında olduğumuzu gösterdik. Elbette daha uzun bir yolumuz var ama bu şekilde devam edeceğiz. Sahada her şeyimizi ortaya koyacağız ve umarız sezon sonunda kutlama yaparız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Vlahovic, önemli olanın kazanmak olduğunu aktararak, "En önemli şey bu. Ben de sahada her şeyimi vermeye devam edeceğim." diye konuştu.

Karşılaşma öncesinde kulüp başkanı Serdal Adalı'yla sohbet ettiğini de söyleyen Vlahovic, "Aramızda bir diyalog var. Ne konuştuğumuzu biliyoruz, bu yüzden sanırım onu mutlu ettim." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
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