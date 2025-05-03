Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisine Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, derbide Beşiktaş ile karşılaşacak. Teknik direktör José Mourinho yönetimindeki antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan çalışmada futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma idmanı yaptı.
Antrenmanın son bölümünde Beşiktaş maçının taktiği üzerinde durulurken, futbolcular bireysel çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi, yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor