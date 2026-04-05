Haberler

Tedesco'dan, derbide 3 değişiklik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde milli maç arası öncesi oynanan Gaziantep FK müsabakasında sahaya sürdüğü 11'inden 3 değişikliğe gitti. Savunma hattında Yiğit Efe Demir ve Levent Mercan'ın yerine Milan Skriniar ve Nelson Semedo görev aldı. Forvette ise Sidiki Cherif'in yerine Talisca şans buldu.

Kaptan Skriniar, ligde 5 maç sonra

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, sakatlığı sonrası takıma döndü. Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Slovak defans, derbide formasına kavuştu. Skriniar, son olarak 14 Şubat'ta oynanan Trabzonspor maçında görev alırken, Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemedi.

Talisca, 4 maç sonra 11'de

Sarı-lacivertlilerin en golcü oyuncusu olan Talisca, sakatlığını atlatarak 11'deki yerini aldı. Ligde 23. haftada oynanan Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrası 3 maçta forma giyemeyen Brezilyalı forvet, Gaziantep FK maçında ise 58. dakikada oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anthony Musaba ve Anderson Talisca 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cherif ise yedek bekledi.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçe bu sezon iç sahada lig ve Avrupa kupalarında dolu tribünlere oynarken, Beşiktaş derbisinde tribünler doldu. Sarı-lacivertli yönetim ve futbolcuların özellikle lige verilen arada destek olmaları mesajları sonrası satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Taraftarlar, ısınma bölümünde tek tek futbolcuları tribüne çağırarak maça hazırladı. Seremoni öncesi statta ışık gösterisi yapılırken, taraftarlar da coşku yaşadı. İlk 11 duyurusu da ışık anonsla birlikte sahaya lazer ışıklarıyla isimler yansıtıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

