Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi taraftarları kara kara düşündüren haber
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türkiye Kupası derbisine hücum hattındaki önemli eksiklerle çıkacak. Fenerbahçe, gollerinin yüzde 53,7'sini atan dört oyuncusundan yoksun olurken, Beşiktaş'ta da gol katkısı yüksek üç isim derbide forma giyemeyecek.

  • Fenerbahçe'nin bu sezon attığı 54 golün 29'unu kaydeden Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Dorgeles Nene derbide forma giyemeyecek.
  • Beşiktaş'ın bu sezon attığı 40 golün 11'ini kaydeden El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva derbide forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe'de Marco Asensio bu sezon 18 maçta 8 gol atarken, Kerem Aktürkoğlu 18 maçta 5 gol attı; Beşiktaş'ta Tammy Abraham 23 maçta 12 gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesinde iki takımın da hücum hattındaki önemli eksiklikleri dikkat çekiyor. Gol yollarındaki kritik isimlerden yoksun çıkacak iki ekipte, istatistikler derbinin farklı bir senaryoya sahne olabileceğini gösteriyor.

FENERBAHÇE GOL YÜKÜNÜ ÇEKEN İSİMLERDEN YOKSUN

Bu sezon tüm kulvarlarda 54 gol atan Fenerbahçe'de, bu gollerin 29'una imza atan dört hücum oyuncusu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Dorgeles Nene'nin yokluğu sarı-lacivertliler adına önemli bir kayıp olarak öne çıkıyor. Söz konusu oyuncular, Fenerbahçe'nin toplam gol katkısının yüzde 53,7'sini sağladı.

Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan En-Nesyri ve Nene'nin yanı sıra özel izinli Jhon Duran ve sakatlığı süren Talisca, derbide kadroda yer alamayacak.

ASENSIO VE KEREM AKTÜRKOĞLU ÖN PLANA ÇIKIYOR

Fenerbahçe'de derbide hücum hattındaki en önemli kozlar Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu olacak. Asensio, bu sezon 18 maçta 8 gol atarken, Kerem Aktürkoğlu 18 resmi karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski ve Milan Skriniar da 2'şer golle katkı verdi.

BEŞİKTAŞ'TA DA ÜÇ KRİTİK EKSİK

Beşiktaş cephesinde de hücum hattında önemli eksikler bulunuyor. Siyah-beyazlıların bu sezon attığı 40 golün 11'ini kaydeden El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva derbide forma giyemeyecek. Bu üç oyuncu, Beşiktaş'ın toplam gol katkısının yüzde 27,5'ine imza atmıştı.

El Bilal Toure Afrika Uluslar Kupası'nda yer alırken, Cengiz Ünder ve Jota Silva sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.

RAFA SILVA BELİRSİZLİĞİ

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın derbide forma giymesi beklenmiyor. Fiziksel olarak hazır olmadığı belirtilen Portekizli futbolcu hakkında teknik direktör Sergen Yalçın'ın sert açıklamaları dikkat çekti. Rafa Silva, bu sezon 16 maçta 5 gol kaydetmişti.

BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK UMUDU TAMMY ABRAHAM

Siyah-beyazlıların derbideki en önemli gol umudu Tammy Abraham olacak. İngiliz santrfor, bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 23 maçta 12 gol attı. Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından hastaneden taburcu edilen Abraham'ın, görev verilmesi halinde sahada olabileceği belirtildi.

