Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisi İçin Takım Kadroları ve Hakemler Açıklandı

Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisi İçin Takım Kadroları ve Hakemler Açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemleri ve takım kadroları belli oldu. Fenerbahçe'nin kadrosunda tanıdık isimler yer alırken, Beşiktaş da güçlü bir ekip ile maçta mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, En-Nesyri

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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