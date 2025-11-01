Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde idman yaparak hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, taktiksel ve bireysel çalışmalarla derbi hazırlıklarını noktaladı.
Fenerbahçeli oyuncular antrenmanın ardından kampa girdi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor